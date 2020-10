Acqua alta, pioggia e vento, attivato il Mose: «La marea non cresce»

La prima volta del Mose. Dopo i test dei mesi scorsi, oggi è stato attivato il sistema di 78 paratoie alle tre bocche di porto della laguna di Venezia. Alle 10 il Centro maree del Comune ha comunicato che il Mose è stato chiuso e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo.

L’arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni meteo-marine stanno peggiorando. Su Venezia spira uno scirocco a 30-40 km/h. Il Centro maree del Comune ha rivisto la previsione del picco di acqua alta a 125 centimetri, rispetto ai 130 iniziali, verso mezzogiorno.

«Il test è andato bene»: lo dice all’Ansa il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone in relazione all’innalzamento stamane delle paratoie del Mose a Venezia. «Si apprezza una consistente differenza - spiega - di altezza dell’acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è». Un test giudicato positivamente: «non filtra acqua» conclude Zincone.

#Venezia, il #Mose in azione



La burrasca autunnale sta flagellando il Nord Italia e per la giornata di sabato 3 ottobre è stata emessa dalla Protezione civile un'allerta rossa per Veneto, Liguria e Lombardia. In diversi comuni del bellunese le scuole oggi sono chiuse proprio a causa del maltempo.