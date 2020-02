Tragico incidente in autostrada A4, in direzione Milano, all'altezza di Dossobuono: un uomo di circa 60 anni è morto in seguito a un tamponamento tra un furgone e un camion cisterna.

Dalle prime informazioni raccolte, sul posto sono arrivate l'automedica e un ambulanza del Suem 118 per soccorrere uno dei due conducenti: l'uomo, rimasto incastrato nel mezzo, è stato estratto dai vigili del fuoco, ma i tentativi di salvare l'uomo sono stati vani. Sul posto anche gli agenti della polstrada

L'incidente sta creando parecchi disagi alla circolazione già congestionata per la terza giornata dell'esposizione Progetto Fuoco che richiama a Veronafiere migliaia di visitatori. Al traffico in uscita dal casello di Verona Sud e quello proveniente da Verona Nord, anch'esso congestionato, si aggiunge quindi un tamponamento, avvenuto all'incirca alle 10.20, tra un furgone e un camion cisterna.