A Venezia tornano i libri, riapre la storica 'Toletta'

(ANSA) - VENEZIA, 14 APR - Uno dei primi acquisti è stata una "Divina Commedia" della collana Meridiani, comprata da una nonna per i 18 anni del nipote. La riapertura a Venezia della storica libreria "Toletta", un'istituzione per la città, è stato un piccolo assaggio di 'libertà', una ventata di cultura toccata con mano, dopo un mese e mezzo di vita 'distanziata' a causa del coronavirus. Come le altre librerie e cartolerie del Veneto, ha potuto rialzare le serrande grazie alla nuova ordinanza regionale, che in Veneto consente l'attività di questi esercizi due volte alla settimana, con il rispetto delle norme di sicurezza, su tutte l'uso di mascherine e guanti. A due passi dall'Accademia, la 'Toletta' è il punto di riferimento per professori universitari e studenti di tutte le età; ha un vasto assortimento di testi, dai classici, alle fiabe per bambini, fino al repertorio dei 'tecnici', specialmente, arte e architettura. (ANSA).