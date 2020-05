La stanza d’hotel si sposta in spiaggia: a Bibione (Venezia), località turistica da 6 milioni di turisti l’anno, per scongiurare rischi di contagio si è arrivati a garantire ai villeggianti fino a 64 metri di spazio sulla sabbia per singolo ombrellone e due sedie a sdraio. In queste ore si sta completando l’allestimento dell’arenile con i vari stabilimenti balneari: l’apertura ufficiale è in programma per sabato 30 maggio, anche se già da stamani si registra una certa affluenza di cittadini residenti in Veneto per una toccata e fuga, appoggiando gli asciugamani sulla spiaggia libera. E tutti rigorosamente con la mascherina indossata dove non si riesce a garantire il distanziamento sociale.

Bibione, che si auto-definisce la più grande spiaggia d’Italia, ha anche optato per il congelamento dei prezzi: una giornata nel mese di giugno avrà un costo che va da 17.50 a 20.50 euro, e si potrà prenotare l’ombrellone direttamente on line, con un sistema automatizzato utilizzato già da anni per

evitare assembramenti. I turisti avranno a disposizione tre tipologie di «posto al sole»: quello fronte mare, con uno spazio vitale di 16 metri quadrati, che va ben oltre i dieci previsti dalle nuove normative; a mano a mano che si arretra ci sarà quello intermedio di 32 e quindi la versione maxi con 64 metri

di superficie.

Per aumentare il relax, la privacy e il distanziamento, è stata notevolmente implementata la vegetazione fiorita o semplicemente verde. Per assicurare il rispetto delle normative anti-Covid, sono state allestite la metà delle postazioni dello scorso anno: sono infatti disponibili 9 dei 18 mila ombrelloni consueti. L’incognita riguarda la risposta dei turisti austriaci e tedeschi, che rappresentano una notevole fetta delle presenze.

Se all’inizio della pandemia c’erano state numerose disdette,

con il passare delle settimane la situazione si è assestata:

grazie a una favorevole politica di rimborso, numerosi ospiti

hanno lasciato attive le loro prenotazioni in hotel. Le prossime

settimane saranno decisive.