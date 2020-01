58/o Campiello, Mieli presidente giuria

SDK-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Sarà il giornalista e storico Paolo Mieli il presidente della Giuria dei letterati della 58/a edizione del Premio Campiello, che vedrà il 29 maggio a Padova la selezione della cinquina finalista e il 19 settembre a Venezia la cerimonia di proclamazione del vincitore. Mieli è stato direttore de 'La Stampa' e de 'Il Corriere della sera' e fino al 2016 è stato presidente di RCS Libri S.p.A. Gli altri componenti della Giuria sono Federico Bertoni, docente all'Università di Bologna, Daniela Brogi, docente all'Università per Stranieri di Siena, Silvia Calandrelli, direttore di Rai Cultura, Philippe Daverio, storico dell'arte, Chiara Fenoglio, docente all'Università di Torino, Luigi Matt, docente all'Università di Sassari, Ermanno Paccagnini, docente alla Cattolica di Milano, Lorenzo Tomasin, Docente all'Università di Losanna, Roberto Vecchioni, cantautore, ed Emanuele Zinato, docente all'Università di Padova. Al 58/o Campiello possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il primo maggio 2019 e il 30 aprile 2020 e regolarmente in commercio. Non sono ammessi saggistica, né poesia, né opere tradotte in italiano da altre lingue. (ANSA).