Condannato a 42 anni di carcere per abusi sessuali su bambini sordomuti. È la pesantissima pena inflitta ieri dai giudici del Tribunale penale collegiale di Mendoza, in Argentina, a don Nicola Corradi, prete veronese di 83 anni, ex responsabile dell’istituto Antonio Provolo di Luján de Cuyo, nella provincia di Mendoza, gestito dalla Compagnia di Maria per l’educazione dei sordomuti la cui Casa madre si trova nella nostra città. Ancora più severa è stata la sentenza, 45 anni di cella, per il suo confratello Horacio Corbacho, argentino, di 59 anni. Un terzo imputato, l’ex giardiniere Armando Gómez, è stato invece condannato a 18 anni.

Il video della sentenza pubblicato Clàrin

I tre imputati, come riporta L'Arena, erano chiamati a rispondere di 25 episodi, avvenuti tra il 2004 e il 2016, di abusi sessuali, corruzione di minori e maltrattamenti nei confronti di 18 bambini e bambine sordomuti, tra i 4 e i 17 anni di età, che erano ospitati nell’istituto di Mendoza, e sei di queste imputazioni erano a carico di don Corradi.

Un quarto imputato, l’ex custode del collegio, Jorge Bordon, era già stato condannato a dieci ani di carcere nel giudizio celebrato con rito abbreviato l’anno scorso. Al prete veronese, arrestato a fine novembre del 2016, per l’età avanzata e i problemi di salute, erano stati concessi gli arresti domiciliari in casa di una coppia di amici e per evitare che si allontanasse gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Gli altri due imputati sono invece rinchiusi nel carcere di Boulogne Sur Mer.

Enrico Santi