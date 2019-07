VERONA. Un cittadino libanese di 32 anni è stato arrestato per detenzione e traffico di stupefacenti dalla Polizia stradale di Verona, che ha sequestrato 10 chilogrammi di cocaina.

L’uomo è stato fermato durante i servizi di controllo che la Polstrada ha intensificato in coincidenza con l’esodo estivo. Gli agenti, insospettiti dal fatto che l’uomo avesse una patente svizzera e fosse alla guida di un’auto intestata a un cittadino italiano, hanno approfondito i controlli; così in un trolley sono stati scoperti otto panetti di cocaina.

«Si tratta di un quantitativo ingente - ha spiegato il comandante della Polizia stradale di Verona, Girolamo Lacquaniti - che per la qualità della droga avrebbe consentito di essere almeno triplicata sul mercato dello spaccio, per un valore non inferiore a un milione di euro».