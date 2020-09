Zaniolo: Spezia e Entella "supererai anche questa"

YXH-CH

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Dalla Liguria parte un forte abbraccio per Zaniolo. Spezia ed Entella non hanno dimenticato Nicolò e hanno voluto stargli vicino con un messaggio sui social. "Sei cresciuto sui campi della nostra città e tutti conosciamo il tuo valore! Supererai anche questo infortunio. Forza Nicolò!", ha scritto lo Spezia. E proprio con la maglia degli aquilotti aveva giocato nel settore giovanile mentre il padre Igor indossava la maglia della prima squadra. E anche l'Entella del presidente Antonio Gozzi che aveva creduto in Zaniolo quando lasciò la Fiorentina si è stretta intorno al ragazzo: "Nico hai dimostrato a piu riprese di essere un campione. Supererai anche questa. Tutta l'Entella è con te". Proprio con la maglia dei chiavaresi il centrocampista della Roma e della Nazionale aveva debuttato tra i professionisti esordendo a 17 anni nella gara di Benevento: era il marzo 2017 (ANSA).