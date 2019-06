Veneto, doppia finale a trazione vicentina

Splende il sole sul Trofeo delle Regioni e non solo per il caldo rovente che sta accompagnando le gesta delle Selezioni regionali giovanili alla Kinderiadi indoor di Lignano. Dopo il grigiore dello scorso anno con le ragazze seste e i ragazzi addirittura quindicesimi, le portacolori di casa nostra hanno conquistato ieri entrambe le finali per una vetrina di assoluto prestigio. Le ragazze, lasciando due soli set nel cammino iniziato lunedì, hanno rullato tutte le avversarie compresa ieri mattina, in semifinale, la Lombardia con un 2-0 (25-18 e 25-20) di grande spessore. Una gara ben interpretata dalle venete che schieravano in regia Nicole Del Federico dell’Anthea Vicenza e Giada Guerra del Torri, con Matilde Munarini del San Paolo al centro. Oggi alle 9 la finale con le campionesse in carica del Lazio. «Fin qui un grande risultato noi ci crediamo – commenta Ilaria Giatti, vicentina, tecnico in seconda – Siamo soddisfatti perché le ragazze sono diventate subito squadra. Con Lombardia siano stati bravi al servizio e a muro». Finale anche per la sezione maschile con un solo vicentino, Nicola Zanovello del Volley Castellana. I veneti di coach Roberto Rotari hanno eliminato ieri in semifinale la Puglia (25-19 e 25-10) e oggi alle 11 si contenderanno lo scudetto e con la Puglia seconda lo scorso anno dietro la Lombardia. •

AND. MAR.