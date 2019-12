Una sfida... capitale Il Ramonda riparte dalle proprie certezze

Sconfitte in quattro set il giorno di Santo Stefano per mano della capolista Trentino, per le ragazze del Ramonda Ipag Montecchio è già tempo di tornare in campo. L’appuntamento è a Roma, in campo alle 17. Una gara alla portata delle castellane che vantano 15 punti in più in classifica del team capitolino che ha da poco cambiato allenatore. «Ho ancora un po’ di amaro in bocca per non aver chiuso il terzo set con Trento - racconta la capitana Chiara Scacchetti, ex di turno -. Contro squadre così forti non ci possiamo permettere superficialità: bisogna essere ciniche e decise. Adesso però è necessario prendere quanto fatto di positivo e ripeterlo contro una squadra che ha giocatrici importanti. Ripartiamo quindi dalle nostre certezze e andiamo a Roma con una mentalità vincente per provare a portare a casa il punteggio pieno. Per il resto sono contenta di riabbracciare tutta la dirigenza romana». A parlare è poi un’altra ex, la compagna di squadra Oggioni: «A Roma non sarà una partita facile, giocare in casa loro richiede concentrazione e fermezza. Ma nell’ultimo mese abbiamo fatto dei grandi passi avanti quindi credo che saremo in grado di affrontare questa trasferta nel migliore dei modi. Per me è come tornare a casa: con loro ho condiviso due stagioni e una parte del mio cuore rimarrà sempre a Roma». «Dobbiamo costruire la continuità nei risultati per le partite che ci aspettano - commenta il gm Fangareggi -. Con Roma e Ravenna dobbiamo cercare di mettere in cascina punti per costruire il 5° posto, l’obiettivo d’inizio campionato. Roma è un team di medio livello, abbiamo la possibilità di vincere». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.M.