Un altro Polo in viaggio per la Cina «Niente riposo, l’azzurro chiama»

Maggio dal colore azzurro, non tanto dal punto di vista metereologico, ma per la maglia di Alberto Polo, indossata in queste settimane con la nazionale maggiore di pallavolo. Polo è stato convocato dal ct Chicco Blengini a preparare la trasferta in terra d’Oriente dove tra sette giorni, al Volleyball Nations League, l’Italia sfiderà Iran, Germania e Cina. Nel fine settimana a Cagliari l’Italvolley ha affrontato nella doppia amichevole il Giappone vincendo 3-1 e lasciando ai nipponici la vittoria sabato sera per 3-2 (25-17, 24-26, 25-20, 22-25 e 15-11). Sette i palloni messi a terra dal centralone veneto, rientrato subito a Bassano per una giornata di riposo e per far le valigie, per essere ieri sera a Roma pronto per prendere oggi l’aereo direzione Jiangmen in Cina, con il gruppo sperimentale dalla linea giovane guidato da capitan, Simone Giannelli. «Abbiamo avuto due settimane per preparare le amichevoli – spiega Polo –. Abbiamo offerto due buone prestazioni ma dobbiamo ancora il gioco che vogliamo. Il risultato non era importante, lo saranno le gare di VNL». Sei stato proiettato in Nazionale. Hai avuto tempo di riposare? «Difficile, ma la voglia di fare bene permette di superare la stanchezza. Quando metti la maglia azzurra certe cose passano in secondo piano». Un nuovo impegno con la Nazionale a un anno dalla vittoria dei Giochi del Mediterraneo. «Lì siamo stati bravi: eravamo molto più giovani delle altre squadre e non certo i favoriti. Una bella esperienza». Parlando di campionato, i numeri del tuo rendimento stagionale con il Kioene Padova parlano da soli: ottavo posto assoluto della classifica della SuperLega di serie A, secondo degli italiani dopo il compagno di squadra, l’altro vicentino, Marco Volpato con 203 punti sui 95 set giocati. «Un anno intenso e positivo. Sono migliorato rispetto l’anno prima. È stato fondamentale partire pensando in positivo». Terminato il contratto biennale con Padova che prospettive hai? «Non è così sicuro che sarò a Padova anche il prossimo anno. Il procuratore sta facendo il suo lavoro. Io mi devo preoccupare solo a giocare Sono aperto a tutto. Anche ad andare all’estero». Hai la consapevolezza di essere un modello per i più giovani pallavolisti? Una responsabilità? «In questo periodo dove i social sono molto utilizzati, bisogna dare un esempio positivo. Noi siamo professionisti e siamo attenti anche a quello che trasmettiamo ai ragazzi». Un ragionamento maturo quello di Polo, classe 1995, che da Bassano, sotto la spinta del tecnico Diego Poletto è entrato nel gotha della pallavolo italiana. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

AND.MAR.