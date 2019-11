Trentino travolgente Ramonda Ipag a secco

Nulla di fatto per il Ramonda Ipag Montecchio che torna dalla trasferta trentina a bocca asciutta. Le padrone di casa iniziano subito forte, forzando la battuta, 5-1. Dall’altra parte della rete Zardo e Oggioni, precise in ricezione, non riescono a fare la differenza. Sull’11-8 coach Beltrami ferma il gioco. Al rientro in campo Carletti scarica il suo colpo d’attacco da zona quattro, 12-9. Trento allunga fino al 22-14; Bovo mette a terra un buon primo tempo e subito dopo mura Melli, 23-16. Battista sigla un ace, ma Trento, 25-18. Nella seconda frazione si gioca punto a punto finché Bovo conquista il break. Le castellane mantengono il vantaggio (10-14 e 13-16), ma le locali raggiungono il pareggio 17-17. Bartolini agguanta il 22-22 e Beltrami effettua il doppio cambio: dentro Rosso e Tosi, all’esordio. Battista annulla il primo set ball a Trento (24-23) e un attacco out delle padrone di casa porta il parziale in parità, 24-24. Ancora Battista annulla il terzo set ball (25-25), ma Barbolini chiude con l’ace del 28-26. Nel terzo set Beltrami cambia inserendo da subito Tosi opposta con Carletti in banda. L’argentina conquista il suo primo punto con un attacco da zona due, 1-1. Più avanti Trento allunga: 11-5 e 15-8. Il Ramonda Ipag non molla e riduce lo svantaggio (19-15), ma la formazione di casa chiude agevolmente parziale e partita, 25-17. •

S.M.