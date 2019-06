Torri dipinge il titolo Il Giorgione si arrende

I presupposti c’erano tutti, ma da qui a confermare sul campo la propria superiorità è tutt’altra cosa. Il Torri è campione regionale under 13 ed ha conquistato con forza e pieno merito il titolo asfaltando nella finale di Fossalta di Piave il Giorgione Castelfranco. Un successo conquistato proprio nella tana del leone, nell’impianto del San Donà dominatore assoluto non solo della stagione giovanile regionale ma dello stesso campionato under 13 (cinque vittorie nei 5 anni di storia del Campionato) vincitore del titolo under 14 proprio nella finale con le biancoverdi. Un successo quindi da un sapore tutto particolare che premia ancora una volta la scuola del club biancoverde forte quest’anno del poker di titoli provinciali ma a digiuno di successi in regione. Tornando alla sfida conclusiva, le torrine si erano presentate alla finale con un solo set lasciato agli avversari in tutta la fase regionale con eliminazione nell’ordine di Belladelli, Carinatese, Fruvit e Bremas. Certo dall’altra parte della rete c‘erano le castellane forti dell’eliminazione in semifinale del San Donà ma questo non ha spaventato Radice e le sue ragazze sostenute sugli spalti da una torcida di genitori ed amici. Il Torri ha mostrato subito i muscoli in avvio di primo set con Angelica Carlino (3-7). Qui il rientro del Giorgione (10 pari) ma poi la nuova accelerazione ha chiuso il set 16-25. Meglio il secondo grazie ai muri di Cinzia Carlino e gli attacchi di Gaio e Parise (3-12, 11-19 e 12-25). Senza calare di intensità la formazione berica nel terzo ha tenuto il piede nel gas (6-11) difendendosi dal rientro castellano (12-15) per poi festeggiare con l’allungo finale la vittoria con set chiuso 16-25, firmato da Alessia Ciucci. E l’avventura non è ancora giunta al suo epilogo: all’orizzione c’è infatti un altro appuntamento. Non essendo previsto l’assegnazione dello scudetto, il Torri sarà chiamato domenica a difendere i colori del Veneto al torneo Pallavolo Domani che si disputerà a Mareno di Piave con le vincitrici regionali di Alto Adige, Trentino, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

AND. MAR.