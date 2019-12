Ramonda Ipag cede in 4 alla capolista Trentino

SAN BONIFACIO Al PalaFerroli di San Bonifacio il Ramonda Ipag Montecchio cede in quattro set a un inarrestabile Trentino guidato da una mostruosa Vittoria Piani. Quest’ultima, premiata come mvp alla fine della gara, ha messo a terra ben 30 palloni. «L’amaro in bocca c’è - sono le parole del libero castellano Carolina Zardo -. Era un’occasione e potevamo sfruttarla in maniera diversa perché arrivavamo da molti risultati positivi. Contro Trento abbiamo avuto troppi alti e bassi. Quando loro hanno abbassato il livello, che comunque si è mantenuto alto, potevamo cercare di essere più incisive. Piani è una buona giocatrice, con tanti colpi, difficile arginarla. A Trento ho giocato tre anni, è un po’ una seconda casa. Conosco bene Elisa Moncada e vederla uscire infortunata mi ha un po’ destabilizzata - chiude Zardo». «Abbiamo deciso di giocare al PalaFerroli per avvicinare la pallavolo ai giovani e al territorio veneto» ha invece spiegato la presidente dell’Unione Volley Montecchio, Carla Burato. Nemmeno il tempo di rifiatare perché Montecchio giocherà in trasferta domenica alle 17 a Roma. CLASSIFICA. Trentino 38; Mondovì 30; Ravenna 27; Montecchio M. 25; Macerata 23; Torino 22; Busto A. 21 Roma 10; Marsala 9; Baronissi8. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.M.