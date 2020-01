Playoff o playout? Oggi il Ramonda Ipag scoprirà il suo futuro

Sara Marangon MONTECCHIO MAGGIORE Situazioni completamente diverse quelle di Montecchio e Baronissi. Il Ramonda Ipag è reduce da quattro sconfitte consecutive che potrebbero aver minato l’obiettivo stagionale, ovvero l’accesso al pool promozione; la P2P Smilers invece ha infilato quattro successi nelle ultime quattro giornate, ma punta a far punti da portare nel pool salvezza. L’emozionante match, con inizio alle 17 al PalaCollodi, richiama dunque i tifosi castellani a sostenere il team di coach Beltrami. Ma c’è un’altra variante che va tenuta obbligatoriamente in considerazione: la gara tra Torino e Ravenna. In caso di successo netto delle piemontesi, Montecchio si posizionerebbe comunque al sesto posto in classifica, finendo nel girone dei playout. QUI MONTECCHIO. «Che la gara contro Busto Arsizio fosse difficile lo sapevamo, come d’altronde lo erano quelle con Ravenna e Trento - sono le parole di Alessandro Beltrami -. La situazione di dicembre era qualcosa di straordinario; quello che si è creato ora è invece sotto l’ordinario. Oltre a non ottenere punti, non abbiamo espresso un buon gioco, soprattutto nelle ultime due settimane. Adesso mi sembra che il gruppo sia tornato a un discreto livello in allenamento, dobbiamo però riportarlo in partita. Dispiace perché ci eravamo creati grandi aspettative che non siamo riusciti a mantenere e abbiamo perso fiducia. Quello che dobbiamo fare è vincere contro Baronissi e sperare che i risultati s’incastrino. Se saremo fortunati e bravi arriveremo quinti, se saremo bravi e non fortunati saremo sesti e affronteremo i playout da protagonisti». «Le sconfitte contro Ravenna e Trentino potevano starci - commenta la presidente Paola Burato - quella con Roma è stata inaspettata, poi è arrivato l’insuccesso contro Busto Arsizio, forse dettato più da una condizione mentale che fisico-tattica. Non ho però nulla da recriminare alla squadra, che ha peccato di qualche momento d’indecisione dovuto alla giovane età; recriminare o puntare il dito non serve, bisogna crederci e cercare il successo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

