Le ragazze del Vittorelli beffate pure dal campo

A rappresentare il Veneto ai giochi studenteschi a Marina di Massa c’erano le ragazze della secondaria di primo grado Vittorelli di Bassano guidate dalla docente Claudia Fioravanzo. La partecipazione, di fatto già una vittoria, è stata accompagnata da qualche turbolenza. Dopo aver vinto le comunali, essersi laureate campionesse provinciali e regionali è arrivata la sorpresa di dover partecipare alle finali nazionali non nel campo regolare, ma in uno ridotto (12x6) con tre alunne in campo (più tre di riserva). Qui la necessità di dividere la squadra, con qualche mugugno e un assetto di gioco da reinventare per una pallavolo che di fatto non era più tale. Ma tant’è. Venendo alla competizione l’esordio con la sconfitta per 2-0 (25-22 e 25-18) con le Marche non ha pregiudicato il cammino con successi per 2-0 giunti poi con Liguria e Alto Adige. Ma il 2-0 subito dalla Toscana ha relegato le bassanesi a un onorevole decimo posto. La squadra: Chiara Bortolini, Carla Celeste Garbarino, Angelina Lunardon, Allison Marchetti, Elisa Silippo e Giorgia Silvestrini. •

AND. MAR.