L’Avolley divorzia dall’Altair e lancia il suo ricco vivaio

Avolley si cambia, con un nuovo e deciso passo verso la maturità. Il progetto di pallavolo maschile nell’Alto Vicentino, che vanta 130 tesserati (350 con il femminile) conservando il fulcro nel settore giovanile tanto da essere una delle poche società venete nella passata stagione a segnare una crescita di tesserati, da settembre avrà la sua prima squadra in serie C. Dopo due stagioni di collaborazione con l’Altair Vicenza vissute nei piani alti della classifica e terminate con la vittoria della Coppa Veneto, la società ha deciso di camminare da sola rilevando la massima serie regionale dalla Pallavolo Piove, con l’Altair alla ricerca della sua identità dopo le dimissioni del presidente, Davide Gennari. La nuova serie C potrà contare in primis sullo sponsor TV Lamiere di Thiene, partner principale, in bella mostra nella nuova divisa con Tdv Costruzioni e sarà da volano per il supporto di altre aziende che vorranno mostrarsi al palazzetto Don Bosco di Schio scelto come terreno di allenamento e gioco. Tecnico che vince non si cambia e così Nicola Zaffonato, con lunghi trascorsi all’Altair, guiderà la panchina con Tommaso Rausa e Matteo Veronese. Confermato lo staff tecnico sarà la linea giovane il filo conduttore della squadra. Il regista Alessandro Magnabosco proseguirà la sua carriera al Volley Valsugana in serie B, come a Padova, ma al Kioene, ci sarà Andrea Schiro. Salutano anche Marco Munaretto, Mattia Filippi, Daniele Confente e il libero, Emanuele De Rossi. Partenze sostituite da ragazzi classe 2001 del vivaio, con la confermata serie D che rimarrà un’incubatrice di talenti e i ragazzi dell’Under 18 suddivisi tra la Prima divisione di Marcello Annoni e la serie D di Luca Veronese. Pronta a spiccare il volo una quartina di Under 16 che, per entusiasmo ed ambizione, saranno la migliore benzina del progetto Avolley. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

AND.MAR.