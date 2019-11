Il Ramonda riparte Uno stop da lavar via con l’Acqua&Sapone

Sara Marangon MONTECCHIO MAGGIORE Archiviata la sconfitta infrasettimanale rimediata in casa della Delta Informatica Trentino, è già tempo di tornare in campo per tutta la serie A2. Questa sera, dunque, Il Ramonda ospiterà alle 17 al PalaCollodi l’Acqua&Sapone Roma. Il team della capitale è reduce da una vittoria al tie break contro Baronissi. Proprio dalla gara persa a Trento riparte coach Beltrami: «Dopo il match ho parlato alle ragazze con molta calma. Ho spiegato che abbiamo giocato contro una formazione di alto livello e che per buona parte dell’incontro abbiamo anche ben figurato. Forse, alla fine, non siamo stati abbastanza spregiudicati o coraggiosi, poi chi più e chi meno. Ci stava perdere a Trento, quello che ha stonato è stato non mettere completamente in atto quello che ci eravamo detti in settimana: ad esempio di giocare più semplice nei momenti di difficoltà. Non siamo ancora bravi a realizzare bene le cose facili e dobbiamo risolvere il problema in vista della partita casalinga contro Roma». «Quando abbiamo perso contro Macerata abbiamo dato vita ad un match brutto da vedere: un problema che andava risolto. Al termine della gara con Trento, invece, ho detto che bisogna essere consapevoli di quello che può succedere: abbiamo giocato almeno per un set e mezzo ad alto livello, ma le avversarie erano forti e molto brave. Con Roma dobbiamo pensare di giocare più o meno come abbiamo fatto nelle ultime due partite; certo, abbiamo delle cose da sistemare, ma stiamo diventando un po’ più efficaci e bellini da vedere». «Piano, piano stiamo rimettendo i pezzi insieme - chiude l’allenatore castellano -. Contro la Delta Informatica per un set ha giocato anche l’opposta argentina Anahi Tosi; e sono molto felice della banda Valeria Battista. Con Roma dovremmo fare di tutto per portare a casa punti, sempre con grande spregiudicatezza. A volte mi arrabbio e sono dispiaciuto perchè vedo tutti i giorni le ragazze in palestra e so che alcuni colpi e alcune soluzioni le abbiamo, mentre in partita ci incastriamo a tirare basso. Siamo giovani, abbiamo un po’ di tempo e tanto margine di miglioramento: andiamo avanti e i risultati non tarderanno ad arrivare». •

Sara Marangon