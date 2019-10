Il Ramonda prepara la trappola per la “corazzata” Mondovì

Sara Marangon MONTECCHIO MAGGIORE Dopo la sconfitta in quattro set rimediata la scorsa settimana in trasferta a Marsala, il Ramonda Ipag Montecchio è tornato ad allenarsi in vista della prima gara casalinga stagionale in programma questa sera alle 17 al PalaCollodi. Dall’altra parte della rete ci saranno le avversarie di Mondovì; le cuneesi sono reduci da un successo per 3-1 nell’esordio contro Macerata. «Ci siamo preparati intensamente, con doppie sedute di pesi e allenamenti in palestra - sono le parole del coach castellano, Alessandro Beltrami -. Ad inizio settimana ci siamo concentrati principalmente su di noi e su quello che serve alla squadra per costruire un buon ritmo di gioco; ritmo che dovremo piano, piano, acquisire e far diventare parte integrante del nostro modo di affrontare gli incontri. Abbiamo lavorato su questo e sulla gestione dei colpi d’attacco: fasi di gioco in cui, per ora, siamo un po’ carenti. Poi è iniziata la fase di avvicinamento alla partita dove abbiamo unito quanto fatto nei primi due giorni dal punto di vista tecnico in funzione della gara contro Mondovì. La formazione avversaria è molto tosta e solida: è costruita per vincere questo campionato». «Per quanto ci riguarda credo che riusciremo a trovare la nostra ottimale condizione di gioco verso fine mese, quindi questo primo appuntamento casalingo non sarà facile - chiude l’allenatore del Ramonda Ipag Montecchio -. Noi dovremo essere bravi a sopperire con il carattere ad alcune momentanee carenze che abbiamo nel gioco. Le ragazze continuano ad essere molto disponibili e a migliorare, sono davvero motivate e lavorano bene. Quello che cercheremo assolutamente di fare sarà di sfruttare la nostra giovane età, la nostra intraprendenza e la nostra sfrontatezza nel gioco per mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra che, almeno sulla carta, risulta essere più esperta di noi. La cosa più bella sarà tornare finalmente a giocare a Montecchio, davanti al nostro pubblico del PalaCollodi». COPPA VENETO UOMINI. Il FaiZanè sarà protagonista oggi a Trebaseleghe della finalina per il terzo posto della Coppa Veneto - Trofeo Alex e Elena Biasin, alla vigilia dell’esordio nel campionato di categoria il prossimo weekend. Soliman e i suoi affronteranno alle 15.30 la neopromossa Da Rold Belluno vincitrice lo scorso anno dei playoff (su Bassano) e fermata in cinque set dal Monselice. • AND.MAR. © RIPRODUZIONE RISERVATA

