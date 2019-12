Il Ramonda preferisce il pandoro A Natale due match a S. Bonifacio

Si prospetta un’altra giornata impegnativa per il Ramonda Ipag Montecchio che oggi alle 17 ospiterà al PalaCollodi il Barricalla Cus Torino. Le castellane stanno cavalcando una strepitosa scia positiva che le ha portate a vincere contro squadre anche più quotate come Mondovì e Macerata, ma le piemontesi venderanno cara la pelle anche perché, in caso di successo, finirebbero appaiate al Montecchio in quarta posizione a quota 22 punti. In caso contrario, invece, la situazione del Ramonda Ipag si farebbe più rosea e vicina alla vetta della classifica. Nel frattempo la società castellana ha annunciato che i successivi due match casalinghi della regular season, quello del 26 dicembre con il Trentino e quello del 5 gennaio con la Teodora Ravenna, si svolgeranno sempre alle 17 ma al PalaFerroli di San Bonifacio. «In questa città, assieme al vicepresidente del club Fabio Maraia, abbiamo mosso i primi passi partendo da una società di minivolley per arrivare oggi alla serie A - ha raccontato il vertice Carla Burato -. Giocare al PalaFerroli è dunque un ritorno a casa. Grazie alle aziende di San Bonifacio che hanno deciso di supportare l’iniziativa, Pedrollo e D&V, e al buon cuore di quanti vorranno acquistare i biglietti della lotteria il cui incasso sarà interamente devoluto all’associazione il Paese di Alice che svolge una serie di attività per ragazzi con disabilità». «Ospitare al PalaFerroli due eventi importanti ci auguriamo possa corrispondere a una partecipazione altrettanto importante - sono state le parole del sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli e del vicesindaco Cristina Zorzanello -. Speriamo che società sportive e cittadini partecipino con entusiasmo, vorremmo vedere anche molti giovani perché lo sport deve rappresentare un sano stile di vita». «Le due partite che sosterremo al PalaFerroli saranno contro due squadre che puntano all’A1 quindi ci aspettano due match combattuti - commenta coach Beltrami -. Speriamo che questa casa ci porti fortuna e speriamo ci sia il pubblico a sostenerci». Due parole anche sulla gara odierna con Torino: «Arriviamo da un mese splendido sia dal punto di vista dei risultati, sia da quello del gioco. Vorrei giocassimo senza quelle aspettative che pesano, partita dopo partita. Torino ha battuto Mondovì, si conferma una squadra in forma che difende molto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.M