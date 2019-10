Il Ramonda parte da Marsala Burato: «Obiettivo playoff»

Sara Marangon MONTECCHIO MAGGIORE Sulle note del nuovo inno della Lega pallavolo di serie A femminile, scritto e cantato dagli Elio e le Storie Tese, si apre la terza stagione in A2 del Ramonda Ipag Montecchio. La presentazione si è svolta venerdì sera nella sala consigliare del Comune di Montecchio, ma oggi è già tempo di scendere in campo. Il fischio d’inizio per la prima giornata di campionato è fissato alle 17 in casa del Sigel Marsala, al PalaBellina. E proprio su questo primo e importante appuntamento, a dire due parole è coach Beltrami, reduce da un tour de force che l’ha riportato in città solo pochi giorni fa. Prima il riconfermato allenatore del Montecchio è stato impegnato a Tokyo per la Coppa del Mondo con la Nazionale olandese. «Abbiamo studiato Marsala ed è una squadra completamente differente rispetto a quella dello scorso anno, ma come noi del resto - spiega Beltrami -. Hanno preso due giocatrici nuove nell’ultima settimana e lo starting six resterà un mistero. Conosciamo comunque le atlete e le caratteristiche delle attaccanti. Stiamo cercando di sviluppare un sistema di gioco che, se siamo fortunati, andrà a regime da dicembre. Purtroppo abbiamo avuto qualche assenza nel corso della preparazione e non siamo al cento per cento. Alle ragazze ho chiesto di essere efficaci e attente. Marsala è un team difficile, gioca più lento di noi; non sarà facile adattarsi soprattutto a muro-difesa. Dobbiamo stare attenti e far valere le nostre qualità». Il riferimento alle assenze è rivolto al prematuro stop della seconda opposta castellana Gloria Lisandri che dovrà prendere un periodo di pausa dai campi da gioco. A lei la presidente dell’Unione Volley Montecchio Maggiore, Carla Burato, ha consegnato comunque la maglia da gioco ufficiale augurandosi di rivederla quanto prima. «La squadra che abbiamo allestito è stata fortemente voluta - commenta il vertice societario, affiancata dallo storico presidente Enilo Ziggiotto -. Siamo emozionati: la voglia è quella di essere significativi e incisivi per raggiungere l’obiettivo che sono i play off di A2. A parlare, però, sarà il campo». Infine, dopo gli interventi istituzionali del sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula, del delegato provinciale Coni Giuseppe Falco, del presidente della Fipav Veneto Roberto Maso e del presidente della Fipav Vicenza Domenico Piano, la parola è passata alla capitana del Ramonda Ipag Montecchio, la palleggiatrice romagnola classe 1995, Chiara Scacchetti: «Sono felice di far parte di questa compagine così giovane: mi aspetto una grande crescita tecnico tattica sia personale, sia di gruppo. Mi ritengo una persona buona, ma in veste di capitana dovrò essere più autoritaria in campo, spronando le mie compagne a fare sempre meglio. Comunque sono fortunata: siamo tutte volenterose e autoesigenti». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

