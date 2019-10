Faizanè e Sol Lucernari Il primo muro è in casa

Tutto pronto in casa FaiZanè per la prima giornata di campionato. Oggi alle 20.30 arriverà il Kioene Padova, la giovane seconda squadra della più blasonata formazione di Superlega. Il Fai, reduce dal recente quarto posto in Coppa Veneto, si presenta con qualche magagna; manca forse qualche innesto di peso in attaccon ma coach Soliman sa bene come tirare fuori il meglio dai suoi. AND.MAR. B UOMINI. I biancoblu del Sol Lucernari Montecchio iniziano la stagione di fronte al pubblico amico. Fischio d’inizio alle 21 al PalaCollodi. Dall’altra parte della rete sono attesi i trentini dell’Argentiario in una prova impegnativa per i castellani allenati da coach Bozzo. S.M. B1 DONNE. Al via il campionato di B1 per le ragazze dell’Anthea, pronte ad affrontare fuori casa il Walliance Ata Trento alle 18. I nuovi innesti devono ancora trovare la piena sintonia. «Anche loro hanno fatto poco gioco, studieremo i video delle amichevoli che hanno disputato e ci prepareremo di conseguenza. Siamo pronte e cariche» sono le parole di coach Cavallaro. STE.PI. B2 DONNE. Scattano questa sera le fatiche per le formazioni cadette di B2 rosa, con le vicentine (Bassano esclusa) raggruppate nel girone D che guarda a Est. Alle 20.30 l’Inglesina Altavilla-Sovizzo di coach Delia busserà la porta dell’ostico Porto Mantovano, terzo lo scorso anno alle spalle del Noventa. AND.MAR. B2DONNE. Inizia alle 20.30 al palaVeronese contro le scaligere dello Spakka Villa S. Bartolomea la quarta stagione in B2 dell’Ipag Galeazzo50% Noventa, che dovrà rinunciare all’infortunata alzatrice Aurora Rossetto; in dubbio anche Miriam Rossi. • FE.BU. © RIPRODUZIONE RISERVATA

AND.MAR.