Entusiasmo Enodia De Mas e Farinello guidano il Cavazzale

È iniziata da due settimane la nuova stagione dell’Enodia Cavazzale VolleyLab, con la preparazione fisica e tecnica nel ritiro di Canove. Alcuni giorni di lavoro e poi tutti al lavoro al palazzetto di via Revoloni agli ordini di coach Gaetano Capasso. La parte fisica è stata affidata a Fausto Pegorarotto e sarà lui a supportare il coach per la nuova stagione. «Il nostro obbiettivo principale – spiega Capasso - è continuare a migliorarci di anno in anno per poter riportare a Cavazzale la bellezza dello sport in tutti i suoi aspetti puntando molto sui giovani del territorio». Si respira aria di entusiasmo dopo la vittoria per 3-1 di sabato nell’esordio casalingo in Coppa Veneto nel derby con il Grumolo. Con un passo indietro la dirigenza coordinata dal presidente Iseppi, ha confermato il team formato da atlete più esperte e giovani di buone prospettive provenienti dal settore giovanile in grado di disputare un campionato più importante di quello della passata stagione, anche dovendo superare delle difficoltà logistiche e burocratiche per trovare spazi necessari per riuscire a organizzare al meglio la stagione. Sarà Giada De Mas Micheluto, coadiuvata da Giulia Farinello ormai esperte conoscitrici della categoria a guidare sul parquet di gioco la nuova stagione di serie C. Il settore giovanile è stato affidato a Secondo Lotto. La rosa 2019/20. Alzatrici: Giulia Farinello, Giorgia Schievano; Schiacciatrici: Martina Bonora, Fabiana Pellizzari, Elisa Rugiero, Sara Roncolato, Francesca Zocca; Centrali: Veronica Banu, Giada De Mas Micheluto e Denise Zanon; Liberi: Ylenia Artico e Federica Milani; All. Gaetano Capasso. •

AND.MAR.