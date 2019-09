Coppa Veneto al via con più di 100 squadre

Tempo di esordire in Coppa Veneto per le compagini di serie C e D. Il torneo regionale pre-campionato è un banco di prova per testare i nuovi assetti. Lo scorso anno l’AltairAvolley riuscì ad alzare il suo primo storico trofeo, non andò altrettanto bene invece per l’Inglesina Altavilla poi però promossa a fine anno in B2. Trenta le compagini maschili suddivise in 6 gironi e 74 le femminili con la provincia del Palladio rappresentata da 8 squadre maschili e 17 del gentil sesso. Le vincitrici dei rispettivi gironi che si disputeranno con gare all’italiana di sola andata sino al 13 ottobre, accederanno alla seconda fase a eliminazione diretta. Formule a parte, sarà l’utile occasione per conoscere le diverse forze in campo provando così le ambizioni nella nuova stagione. Programma maschile: Avolley-Montorio (ore 21), Sefamo Povolaro-Castellana Montecchio (ore 20.30), Il Garage PSC-Duca S.Giusto Bolzano (ore 20.30); femminile: Fulgor Thiene Md – Elte Costabissara (ore 21), Thema Studio Torri-Altair (ore 17), Enodia Cavazzale-Grumolo (ore 21), NVVE-Pojana Sossano (ore 21), Chime Castellana-Anthea Vicenza D (ore 17), Imarc-Therm Is Marca (ore 20.30).

AND. MAR.