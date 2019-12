Al via Next Generation Sottorete 19 squadre

Grandi numeri per la seconda edizione di “Next generation”, torneo di volley femminile in programma venerdì 3 e sabato 4 gennaio. Saranno sette le squadre under 13, dodici i team under 14 e sette le compagini under 16 a occupare i cinque campi da gioco (tra Marola, Povolaro e Vicenza) per un totale di 16 società partecipanti e circa 370 persone provenienti da Veneto, Trentino e Lombardia. Le finali si svolgeranno tutte sabato al palasport di via Goldoni a partire dalle 15. Se lo scorso gennaio il torneo, organizzato da Volley Vicenza con il sostegno di alcune società affiliate, aveva coinvolto solamente squadre under 16, quest’anno le categorie sono aumentate con l’aggiunta delle under 13 e 14. «Visto il successo ottenuto lo scorso anno abbiamo deciso di creare qualcosa di più importante a livello di categorie e di numeri - sono le parole di Luca Milocco, gm Volley Vicenza -. E se l’under 13 giocherà nella palestra della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Marola, l’under 16 giocherà al palasport di Povolaro di Dueville, mentre l’under 14 giocherà a Vicenza al palasport di via Goldoni e nelle palestre delle scuole secondarie di primo grado Ambrosoli e Ghirotti. Tutti gli ingressi alle gare saranno liberi e gratuiti». Durante la conferenza stampa di presentazione l’assessore comunale alle attività sportive Matteo Celebron ha commentato: «Lo sport si aggiunge agli eventi natalizi della città; questo torneo porterà a Vicenza persone da fuori regione, persone che scopriranno il territorio berico e le sue bellezze architettoniche, culturali e culinarie». «“Next generation” va a vantaggio della collettività e del nostro territorio - fa eco il presidente di Volley Vicenza, Andrea Ostuzzi -. Stiamo lavorando per fare diventare la pallavolo un punto di riferimento per Vicenza e, anche se la prima squadra non sta vivendo un momento felice, il progetto rimane comunque quello di portare la pallavolo di alto livello in città». Presenti anche Marola e Povolaro con le presidenti Nadia Zaltron e Anna Lussi, oltre al presidente Fipav Vicenza Domenico Piano che nel 2020 mira a portare in città le finali nazionali under 16 e quella regionale U18. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.M.