Fabio Quartararo su Yamaha ha vinto il Gran Premio di Spagna, prima gara della stagione 2020 della classe MotoGp. Secondo Maverick Vinales su Yamaha e terzo Andrea Dovizioso su Ducati.

Il pilota francese della Yamaha Petronas, scattato dalla pole per la settima volta, taglia per primo il traguardo sul circuito di Jerez e conquista la prima vittoria in carriera nella classe regina. El Diablo precede Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, che completano così il podio di una gara ricca di emozioni, a cominciare dal lungo in curva 4 che costringe Marc Marquez, scivolato nelle retrovie, a una rimonta che viene però vanificata da una caduta nel finale per il campione del mondo in carica, costretto al ritiro. Il campione del mondo ha rimediato una frattura dell’omero del braccio destro. «Il pilota resterà in osservazione qualche ora e domani dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l’operazione - hanno spiegato i medici -. L’osso andrà rimesso a posto e ci potrebbe anche essere un problema al nervo radiale: andrà valutato, perché non ne siamo certi». Sui tempi di recupero, invece, i medici non si sono pronunciati: «È ancora troppo presto per dirlo».

Ritiro anche per Valentino Rossi, obbligato a fermare la propria Yamaha a sei giri dal termine per condurla ai box. Ducati Pramac sugli scudi con Jack Miller che chiude in quarta posizione, bene anche Morbidelli quinto e Bagnaia settimo, con Danilo Petrucci che chiude in nona posizione.