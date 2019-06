La C e il mini girone a Nordest

Per l’unico derby che conta, quello con l’Hellas Verona, bisognerà attendere ancora, visto che i gialloblu il prossimo anno voleranno nei cieli alti della serie A. Il Vicenza invece si ritroverà ancora a cercare un posto al sole in serie C, lottando gomito a gomito con parecchie altre squadre trivenete tra rivalità consolidate e sfide inedite. VENEZIA E VIRTUS SPERANO. Va premesso che al momento non c’è ancora nessuna certezza sul criterio che verrà adottato per definire la ripartizione delle 60 squadre che comporranno i tre gironi della terza serie, anche se l’ipotesi più accreditata è quella di confermare l’impostazione delle ultime stagioni; in ogni caso, sarà da capire come saranno “spartite” le ben otto compagini lombarde (Giana Erminio, Renate, Monza, Feralpi Salò, AlbinoLeffe, Pro Patria, Como, Lecco). Inoltre, come ormai consuetudine per il calcio italiano, ci sono ancora diverse situazioni in bilico, in attesa di settimane che si annunciano roventi per la giustizia e la burocrazia che regolano il mondo del pallone. Solo limitandoci al Veneto, il Venezia (appena retrocesso in serie C dopo i playout persi ai rigori con la Salerniatana) e la Virtus Verona (scesa in D perdendo il doppio spareggio con il Rimini) sperano ancora di poter tornare nelle rispettive categorie di provenienza. Il patron dei lagunari, Joe Tacopina, ha già preannunciato una dura battaglia legale per ottenere la riammissione in B, ritenendo illegittimi i playout appena disputati. Allo stesso modo Gigi Fresco, presidente-allenatore del club rossoblu veronese, punta in prima battuta alla riammissione in C, altrimenti può confidare nella graduatoria per il ripescaggio con ottime probabilità: la Virtus è seconda nell’elenco nazionale, e diverse società di terza serie, ad esempio Siracusa e Rimini, sono tutt’altro che certe di poter adempiere alla prossima iscrizione. DELUSE PER IL RILANCIO. In attesa di capire se Venezia e Virtus Verona saranno o meno tra le contendenti del Lane, pare assodato che la squadra di Di Carlo dovrà vedersela con due avversarie blasonate reduci da cocenti delusioni, ma determinate al rilancio. Per il Padova il ripescaggio in quella serie B persa malamente al termine di un campionato disastroso è sostanzialmente un miraggio: il nuovo socio di maggioranza, il franco-armeno Joseph Oughourlian, ha già parlato di piano triennale per la risalita in cadetteria, ma la scelta di un direttore sportivo come Sean Sogliano fa presupporre la volontà di competere per il vertice già in questo campionato. Sarà da capire se anche la Triestina, che ha visto infrangersi il sogno della serie B davanti ai ventimila tifosi accorsi al Rocco per la finale contro il Pisa, avrà subito la forza caratteriale ed economica per riprovarci: un elemento fondamentale potrebbe essere la conferma o meno del tecnico Massimo Pavanel, per il quale le offerte alternative non mancano, a partire proprio da Padova. CHILESE AL GRAN BALLO. C’è curiosità e attesa per capire come l’Arzignano Valchiampo del presidente Lino Chilese si presenterà da debuttante al gran ballo del professionismo. Serietà, competenza calcistica e consapevolezza lasciano immaginare che la formazione dell’Ovest Vicentino saprà attrezzarsi per non disputare una stagione da semplice “sparring partner” delle squadre più titolate, anzi. Del resto, gli esempi virtuosi non mancano: si pensi al Südtirol, che proprio grazie alla programmazione oculata e lungimirante pur senza investimenti faraonici sul mercato è arrivato per due anni consecutivi a confermarsi tra le realtà più solide della categoria, anche da un punto di vista tecnico. Sarà da vedere se la compagine altoatesina saprà ripetersi anche dopo l’addio dal bravo tecnico valdagnese Paolo Zanetti, approdato con pieno merito all’Ascoli in serie B. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Guiotto