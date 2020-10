Trionfo azzurro a Soleden. Marta Bassino conquista la prima gara della stagione degli sport invernali, lo slalom gigante. Alle sue spalle la campionessa del mondo Federica Brignone, ad appena 14 centesimi di secondo dalla vincitrice pur avendo migliorato di molto nella seconda manche (1:09.71). Bassino, 24 anni e secondo successo in carriera, è scesa con il tempo di 1:10.15 nella seconda manche, totale 2:19.69. Tera Petra Vhlova, autrice di una buona rimonta dopo una prima manche spenta, che chiude a 1"13 dalla prima. Sofia Goggia, ottava al termine della prima discesa, si piazza sesta a 2"47 da Bassino.

Domani a Soelden gigante uomini con l'Italia che non è tra le favorite. Gli azzurri schiereranno in particolare il veterano Manfred Moelgg, per la prima volta in gara dopo l'infortunio dello scorso gennaio ad Adelboden, e puntano sul trentino Luca De Aliprandini. Tra i favoriti ci saranno il francese Alexis Pinturault ed i norvegesi Aleksander Kilde - detentore della coppa del mondo - ed Henrik Kristoffersen.