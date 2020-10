Tennis:Parigi;fiaba Podoroska,da qualificazioni a semifinale

CLN

(ANSA) - PARIGI, 06 OTT - Per la prima volta nella storia degli Open di Francia, una tennista proveniente dalle qualificazioni raggiunge le semifinali del torneo. Autrice dell'impresa è l'argentina Nadia Podoroska, n. 131 del mondo, che ha battuto per 6-2 6-4 l'ucraina Elina Svitolina, testa di serie n.5, in un incontro valido per i quarti di finale. Ora la Podoroska, nata a Rosario da una famiglia di origini ucraine, potrebbe sfidare in semifinale un'altra giocatrice che sta vivendo una favola analoga alla sua. Infatti la fiorentina Martina Trevisan, n. 159 del ranking e proveniente anche lei dalle qualificazioni, sfida oggi in un altro match dei quarti la polacca Iga Swiatek, e vincendo eguaglierebbe la prodezza della Podoroska, raggiungendo anche lei le semifinali, in cui affronterebbe proprio l'argentina. (ANSA).