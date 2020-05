Spadafora "legge di riforma dello sport prima dell'estate"

RI

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Da questa emergenza sono emerse tutte le criticità del mondo del calcio e dello sport in generale che affronteremo in una riforma generale che porteremo in approvazione prima dell'estate, che deve prevedere anche il professionismo femminile". Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, al Tg3. Rispondendo ad una domanda sul calcio donne, Spadafora ha detto: "Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sta facendo un ottimo lavoro con il calcio femminile, con Sara Gama e tutte le ragazze. Sto lavorando ad una loro richiesta importante, che deve essere realizzata prima di questa estate cioè la riforma dello sport che deve prevedere anche il professionismo femminile". (ANSA).