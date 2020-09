Serie A: Inter-Juve alla 18/a,derby Milano alla 4/a

FAN

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Inter-Juventus alla diciottesima giornata, il derby di Milano alla quarta: sono i primi verdetti del sorteggio che decide il prossimo campionato di serie A in corso in streaming. Il campionato prende il via il 19 settembre. Napoli-Juventus è prevista alla terza giornata del prossimo campionato di serie A che prende il via il 19 settembre. La settima giornata avrà come big-match Juventus-Lazio. Il derby di Milano alla quarta, mentre il derby d'Italia tra Inter e Juventus alla diciottesima giornata insieme a quello di Roma (Lazio-Roma). (ANSA).