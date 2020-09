Serie A: Immobile "dopo rammarico ripartiamo con forza"

XCI-ROI

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - "C'è un po' di rammarico per come è finito lo scorso campionato ma adesso guardiamo già avanti: nelle prime sette giornate affronteremo molte big e questo dovrà darci forza per ripartire dal bel gioco e dalla consapevolezza che ci hanno dato le 11 vittorie di fila". Lo ha detto Ciro Immobile parlando della sua Lazio in lotta per lo scudetto fino ad un certo punto e comunque capace di qualificarsi dopo tanto per la Champions. "Si annuncia una stagione molto difficile per noi, anche perché avremo la Champions - ha aggiunto l'attaccante fresco di prolungamento fino al 2025- ma quando la Lazio gioca come sa non ce n'è per nessuno. La società lavora per far felici i tifosi e considerando che sarà un'annata lunga e impegnativa serviranno anche giusti ricambi". (ANSA).