Napoli: Petagna si allena, è guarito dal Covid

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura". Così Andrea Petagna ha commentato il suo primo giorno in maglia azzurra al centro tecnico di Castel Volturno. L'attaccante era infatti tornato dalle vacanze in Sardegna positivo al covid19 e non ha potuto partecipare al ritiro di Castel di Sangro. Superato anche l'ultimo tampone, oggi si è potuto aggregare ai nuovi compagno di squadra. Petagna, preso a gennaio per circa 20 milioni dalla Spal, è rimasto in prestito alla squadra di Ferrara per la fine della scorsa stagione e ora ha raggiunto Gattuso. Lo scorso anno ha segnato 12 gol che non sono bastati alla salvezza del club. Il 25enne sembra rientrare nei piani del Napoli e sarà l'alternativa a Osimhen e Mertens come punta centrale. (ANSA).