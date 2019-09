FUKUOKA (Giappone). Secondo successo azzurro al Mondiale di rugby in Giappone. Dopo la vittoria all'esordio contro la Namibia, oggi a Fukuoka, l'Italia ha battuto il Canada 48-7 (sette mete segnate) nella seconda sfida del Girone B. Nonostante le molte assenze, la squadra di O'Shea ha dominato per tutto il match, centrando la qualificazione alla Coppa del mondo 2023 e lasciandosi aperta la possibilità di accedere ai quarti. Per riuscirci servirà però una storica impresa, visto che le prossime avversarie si chiamano Sudafrica (4 ottobre) e All Blacks (12 ottobre).