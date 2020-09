MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Maldini; Colombo. All. Pioli

VICENZA (4-4-2): Pizzignacco; Bruscagin, Padella, Ierardi, Beruatto; Zarpellon, Scoppa, Rigoni, Nalini; Marotta, Meggiorini. All. Di Carlo

A disposizione: Grandi, Tronchin, Fantoni, Cappelletti, Barlocco, Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Giacomelli, Guerra, Ouro Agouda, Gori

RETI: 11' e 30' pt Castillejo (M), 23' pt Colombo (M); 9' st Guerra (V), 31' st Brahim Diaz (M), 46' st

SECONDO TEMPO

Gara a due facce del Vicenza. Primo tempo molto sottotono, ripresa convincente col Lane che ha segnato con Guerra e colpito una traversa con Pontisso. Ancora molto positiva la prova di Giacomelli che ha giocato i secondi 45 minuti. Ora altro test sabato contro il Monza a Lumezzane

46' GOL MILAN 5-1 Stanga. Arriva praticamente sul fischio finale il quinto gol del Milan con Stanga (colpo di testa su cross dalla sinistra). A Milanello finisce 5-1.

42' È Giacomelli che continua ad ispirare l'azione offensiva del Lane

41' C'è stanchezza in campo ma il Vicenza vuole chiudere bene il match

35' Dieci minuti al termine. Gori tenta un tiro-cross che si perde a lato

31' GOL MILAN 4-1 Brahim Diaz. In gol il nuovo acquisto rossonero Brahim Diaz

29' Gran destro di Pontisso, traversa piena

25' Sempre 3-1 per il Milan ma il Vicenza sta giocando con grinta in questa ripresa e punge in avanti soprattutto con gli esterni Giacomelli e Vandeputte

20' Girandola di cambi per Pioli che continua ad inserire i giovani

19' Lavora bene il Vicenza a sinistra. Cross di Vandeputte ma nulla di fatto

18' Entra Tronchin per Padella

16' Rasoiata di Bruscagin sul fondo

9' GOL VICENZA 3-1 GUERRA!!! Guerra, ancora lui a segno. Il Lane accorcia le distanze a Milanello. Discesa di Barlocco sulla sinistra e palla per Guerra che calcia dal limite dell'area, deviazione della difesa che beffa Antonio Donnarumma

7' Molto meglio i biancorossi in questo avvio di ripresa. Chiesto un rigore per una spinta nell'area del Milan. Poi dall'altra parte Paqueta impegna Grandi

2' Dopo appena 2' è Jack a dare la scossa con un bel traversone dalla sinistra che attraversa tutta l'area piccola

1' Riprende la partita. Diversi cambi sia nel Milan che nel Vicenza. Di Carlo ha rinnovato parecchio la formazione. In campo Giacomelli, Gori, Cappelletti, Barlocco, Grandi, Cinelli e Pontisso. Praticamente dell'undici iniziale sono rimasti in campo solo Bruscagin e Padella.

PRIMO TEMPO

45' Finisce qui il primo tempo. Dominio del Milan, a segno tre volte. Vicenza che poche volte si è fatto vedere dalle parti di Donnarumma. Da segnalare l'uscita dal campo di Meggiorini al 37' dopo un duro contrasto con Hernandez. Al suo posto è entrato Guerra

43' Sinistro di Colombo deviato in angolo. Dalla bandierina la squadra di Pioli sfiora il poker con Michelis ma Pizzignacco si supera

41' Azione importante del Milan, il tiro di Maldini non è nello specchio della porta

37' Meggiorini esce dal campo toccandosi il flessore. Al suo posto entra Guerra

36' Punizione pericolosa di Beruatto, palla deviata in angolo. Il calcio piazzato era stato guadagnato da Meggiorini che aveva accennato una piccola reazione su Hernandez, autore del fallo

34' Castillejo va via sullo stretto e sfiora la rete sul secondo palo

30' GOL MILAN 3-0 Castillejo. Ancora in gol Castillejo che dentro l'area piazza la palla col mancino

28' Il primo tentativo del Vicenza è dell'ex rossonero Bruscagin. Il suo destro finisce a lato

24' Milan vicino al tris con la conclusione di Calhanoglu che termina di poco alta

23' GOL MILAN 2-0 Colombo. Sugli sviluppi del corner Colombo aggancia un difficile pallone e batte Pizzignacco

22' Sinistro di Hernandez deviato in corner

21' Nalini prova ad innescare Marotta ma il lancio è troppo lungo

18' Cross di Marotta allontanato dalla retroguardia. Capovolgimento di fronte, Colombo e Maldini ben contrastati in area

16' Il Vicenza si fa vedere in attacco, buona discesa di Beruatto sulla sinistra, fermato senza fallo

11' GOL MILAN 1-0 Castillejo. Azione prolungata dei rossoneri guidata da Calhanoglu, finalizza lo spagnolo con un diagonale preciso

8' Bravo Beruatto che blocca un attacco di Castillejo sull'out di destra

6' Colpo di testa di Duarte su calcio d' angolo e paratissima di Pizzignacco sul primo palo

5' Sinistro centrale di Colombo, Pizzignacco respinge

3' Maldini entra pericolosamente in area ma viene contrastato bene dalla difesa biancorossa

1' Partita iniziata. Rigoni è il capitano del Lane. Presenti Paolo Scaroni, Renzo e Stefano Rosso.

ORE 16.40 Marotta e Meggiorini guideranno l'attacco del Vicenza a Milanello. Alle 17 il fischio d'inizio dell'amichevole a porte chiuse col Milan. Nuovo test per i biancorossi,in attesa di conoscere più tardi chi sfideranno al debutto in campionato, dopo quelli molto positivi con Feralpi Salò, Udinese e Lazio. Per i rossoneri sarà un confronto importante in vista del turno preliminare di Europa League. Nel Milan non c'è Ibra tra i titolari. Pioli si affida ad una formazione sostanzialmente giovane, con Colombo punta centrale.

Leggi anche: Serie B, otto turni infrasettimanali Alle 19 il calendario Alle 19 la compilazione del calendario

Marta Benedetti