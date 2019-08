REGGINA (3-5-2): Farroni; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Kirwan, Bianchi, De Rose, Sounas, Bresciani; Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano

A disposizione: Guarda, Lofaro, Marchi, Salandria, Zibert, Bellomo, Marino, Corazza, Paolucci, Redolfi, Gasparetto, Rubin.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Barlocco; Emmanuello, Scoppa, Cinelli; Giacomelli; Guerra, Marotta. Allenatore: Di Carlo

A disposizione: Albertazzi, Zonta, Arma, Liviero, Pasini, Tronco, Bonetto, Pontisso.

ARBITRO: Eduard Pashuku di Albano Laziale (Domenico Fontemurato di Roma 2 e Veronica Vettorel di Latina, quarto uomo Valerio Maranesi di Ciampino)

RETI: 7' pt Marotta (V), 35' pt Sounas (R); 9' st Reginaldo (R) rig., 27' st Reginaldo (R), 32' st Giacomelli (V) rig.

SECONDO TEMPO

48' Finisce qui: la Reggina batte il Vicenza 3-2 e passa il turno. Nel finale i biancorossi hanno provato invano a cercare il pareggio con un modulo a trazione decisamente anteriore, con Marotta e Arma supportati sulle fasce da Guerra e Giacomelli.

32' GOL VICENZA 3-2 GIACOMELLI!!! Il Vicenza accorcia le distanze con Giacomelli dal dischetto. Rigore assegnato per un fallo del portiere su Marotta, che si era involato verso la porta dopo un errore di Marino

27' GOL REGGINA 3-1 Reginaldo. L'attaccante amaranto trova spazio sul lato destro della difesa, si incunea tra due biancorossi e lascia partire un tiro sul quale Grandi non può fare nulla

21' punizione di Giacomelli deviata in angolo dalla barriera

16' Vicenza che fatica a reagire, è anzi la Reggina che continua a premere: Sounas ci prova dalla distanza, palla fuori non di molto

14' Di Carlo sostituisce Emmanuello con Zonta

9' GOL REGGINA 2-1. Reginaldo su rigore porta avanti i padroni di casa: conclusione precisa, Grandi intuisce ma non basta.

8' Rigore per la Reggina: fallo di Bizzotto su Corazza

3' Episodio dubbio in area biancorossa: Reginaldo supera Bizzotto, che forse tocca con una mano. Per l'arbitro è tutto regolare: vibranti le proteste dei padroni di casa

2' Pronti via e Giacomelli impegna subito Farroni

1' Inizia la ripresa: Vicenza che schiera Pontisso al posto di Scoppa

PRIMO TEMPO

47' Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo. Il Vicenza era partito bene, poi però è venuta fuori alla distanza la Reggina e ha messo in difficoltà la squadra di Di Carlo, meritando il pareggio e creando anche diverse palle gol.

40' Altro rischio per il Vicenza: Corazza solo sul lato destro dell'area colpisce di testa e manda la sfera fuori di poco

35' GOL REGGINA Sounas 1-1. Pareggio dei padroni di casa: girata di sinistro in area di Sounas e palla imprendibile per Grandi

32' Proteste della Reggina per una caduta in area di Doumbia

25' Negli ultimi minuti la Reggina pare aver preso coraggio e ora sta creando qualche problema al Vicenza. Da segnalare al 24' una bella azione di Reginaldo sulla destra che ha liberato Kirwan, il cui tiro però è stato controllato senza troppi problemi da Grandi. Un minuto dopo Scoppa protagonista in due occasioni nel giro di pochi secondi: prima con un bel salvataggio su una conclusione in area biancorossa, poi è stato graziato dall'arbitro per una vistosa trattenuta che poteva costargli il giallo.

20' punizione dalla grande distanza di Reginaldo, palla che finisce sulla barriera. Reggina che sembra avere accusato il colpo e fatica ad imbastire una reazione degna di rilievo.

7' GOL VICENZA MAROTTA 0-1!!! L'attaccante biancorosso si è trovato molto libero sul lato sinistro dell'area ed è stato bravo a piazzarla con il piattone destro sul palo lontano, conclusione bassa.

5' Timide proteste biancorosse per una caduta in area di Marotta a seguito di un contrasto

1' Partiti! Il Vicenza gioca con la tradizionale maglia biancorossa e attaccherà da destra verso sinistra. Reggina con l'altrettanto tradizionale maglia amaranto.

A pochi minuti dall'inizio del match ha fatto la sua comparsa nel settore ospiti anche una sparuta ma coraggiosa rappresentanza di tifosi biancorossi: dalla tribuna riconoscibile la pezza dei "South Terrace".

REGGIO CALABRIA. Primo turno eliminatorio della Coppa Italia, con il Vicenza di Mimmo Di Carlo che è di scena al Granillo. Biancorossi con l'annunciato 4-3-1-2, con Guerra e Marotta supportati da Giacomelli. Sulla fascia sinistra Barlocco preferito a Liviero, mentre in mezzo a dettare i tempi sarà Scoppa. Per quanto riguarda la Reggina, nel 3-5-2 di Toscano a sorpresa non c'è l'ex biancorosso Bellomo; in attacco maglia da titolare per Reginaldo. Chi si aggiudicherà la sfida di questa sera affronterà l'Empoli nel secondo turno eliminatorio, in programma domenica 11 agosto.

Giancarlo Tamiozzo