Mimmo Di Carlo al Lane in queste settimane sta vivendo un “nuovo inizio”, provando l’emozione di trovarsi ad allenare la squadra in cui da giocatore ha saputo ritagliarsi un posto nella storia. Ma in questi giorni anche un suo ex compagno in quel Vicenza dei miracoli sta affrontando un “nuovo inizio”, correndo verso un futuro tutto da scrivere, con la speranza di ritrovare nella vita l’entusiasmo e la brillantezza che sapeva mettere in campo, macinando chilometri sulla fascia destra. Stiamo parlando di Luigi “Gigi” Sartor, il terzino volante di quella squadra magnifica, reduce da anni tremendi dopo essere stato invischiato nell’inchiesta del calcioscommesse del 2011. Da qualche settimana, infatti, la spada di Damocle della giustizia non pende più su Sartor e su altri 25 imputati convolti nel processo: per l’ex biancorosso e per altri giocatori come Doni, Mauri, Pellissier, il Tribunale di Bologna ha dichiarato sopraggiunta la prescrizione dalla pesante accusa di associazione a delinquere. Restano invece alla sbarra cinque imputati, tra i quali Beppe Signori, ritenuti i capi dell’organizzazione finalizzata a truccare l’andamento e i risultati delle partite per allinearli alle scommesse effettuate a livello internazionale. Come si ricorderà, l’inchiesta svolta dalla Procura di Cremona nel 2011 aveva portato ad un’ondata di arresti clamorosi; la vicenda processuale si è poi trascinata all’infinito, anche per problematiche relative alla competenza territoriale tra Lombardia ed Emilia Romagna tuttora irrisolte. Si è arrivati così alla prescrizione per molti degli imputati.

Sartor era anche rimasto per due mesi in carcere e per un mese e mezzo ai domiciliari. Si è ritrovato sbattuto in prima pagina, e ora accoglie questo esito con un amarezza: «Sono stato tirato in ballo per una voce riferita, senza uno straccio di prova, e non ho avuto nemmeno l’occasione di potermi difendere in un processo perché è stato costantemente rimandato fino a questa conclusione – racconta -. Per otto anni sono stato costretto a tagliare ogni contatto nel mondo del calcio, per il timore che nel clima di “caccia alle streghe” qualcun altro potesse finire nei guai solo per essersi dimostrato mio amico». Come ad esempio i compagni di quel suo Vicenza: «Erano e sono delle brave persone. Sarei felice di tornare al Menti per guardare una partita della squadra di Mimmo, e poter finalmente salutarlo senza che per questo qualcuno pensi male. Ci tengo che i tifosi vicentini, ai quali resto legato, lo sappiano: mi sono ritrovato addosso accuse pesantissime, additato come un essere spregevole, ma nessuno poi è riuscito a presentare elementi concreti nei miei confronti. Eppure ci sarà ancora chi mi dice “beh, in fondo ti è andata bene…”».

Francesco Guiotto