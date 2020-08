Lazio: visite mediche per Reina

RI

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Pepe Reina, nuovo portiere della Lazio, ha effettuato in mattinata le visite mediche d'idoneità sportiva prima di firmare il contratto con la società di Claudio Lotito. Reina, 38 anni tra pochi giorni, è in uscita a parametro zero dal Milan dopo il breve periodo di prestito all'Aston Villa. Nel pomeriggio raggiungerà il ritiro della squadra biancoceleste ad Auronzo di Cadore (Belluno) dove incontrerà Simone Inzaghi e i nuovi compagni. (ANSA).