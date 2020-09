LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Correa. All.: Inzaghi

A disposizione: Alia, Adamonis, Patric, Lukaku, Bastos, Falbo, Jony, D. Anderson, Akpa-Akpro, A. Anderson, Moro

VICENZA (4-4-2): Grandi; Barlocco, Bizzotto, Ierardi, Bruscagin; Vandeputte, Cinelli, Scoppa, Giacomelli; Gori, Maggio. All.: Di Carlo

A disposizione: Pizzignacco, Beruatto, Rigoni, Zarpellon, Pontisso, Nalini, Guerra, Ouro Agouda, Marotta, Cappelletti, Padella, Tronchin

ARBITRO: Sergio Palmieri (sez. di Conegliano)

RETI: 13' pt Lazzari (L), 22' pt Ierardi (V), 25' pt Gori (V)

PRIMO TEMPO

31' ci prova Lazzari da destra, Grandi chiude

30' palo di Caicedo da distanza ravvicinata

25' GOL VICENZA!!! 1-2 I biancorossi si portano in vantaggio con un preciso pallonetto dal lato sinistro dell'area del nuovo arrivato Gori

24' Il Vicenza sciupa una clamorosa opportunità per portarsi in vantaggio: Vandeputte, solo nel cuore dell'area, calcia malissimo e non inquadra lo specchio della porta

22' GOL VICENZA!!! 1-1 Giacomelli batte una punizione da sinistra, la palla attraversa tutta l'area e sul secondo palo Ierardi di testa trafigge Reina

13' GOL LAZIO 1-0 Da destra si infila Lazzari, il più pericoloso sin qui, che buca la difesa biancorossa: rasoterra che brucia Grandi. Gol sbagliato, gol subito

12' palla gol per Gori che a centro area tira alto dopo un velo di Vandeputte

10' Lazio pericolosa due volte nel giro di sessanta secondi: prima con un tiro che esce di poco di Luis Alberto e poi con Lazzari, che dalla destra spara all'incrocio ma Grandi devia in angolo

6' scambio Bruscagin-Vandeputte sulla destra, cross e palla che arriva a Giacomelli che spara, palla deviata con Reina bravo a respingere

1' Partiti!

ore 16.20 Tutto pronto ad Auronzo per il test amichevole tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Vicenza di Mimmo Di Carlo. I due tecnici durante il riscaldamento dei rispettivi giocatori si sono fermati a lungo a parlare insieme. Nel Vicenza spazio in attacco alla coppia Gori-Meggiorini.

Eugenio Marzotto e Giancarlo Tamiozzo