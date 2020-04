Lazio: Luis Alberto "lotteremo fino alla fine per scudetto"

YYP-ROI

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "La testa è al campionato, quello che è successo non è colpa nostra. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a febbraio per lottare per il nostro obiettivo". Anche se a distanza e con il destino del campionato ancora incerto, Luis Alberto rinnova la sfida a Juventus e Inter e rilancia sulla lotta scudetto. Il laziale ha parlato a Lazio Style Radio, e ha avvertito tutte le competitor: "La squadra penso che sia cambiata tanto a livello di mentalità, sono tre anni che siamo tutti insieme, non c'è nessuno migliore del mister (Simone Inzaghi, ndr) per fare questo tipo di scatto mentale. In campo siamo una famiglia, è la cosa più importante per lottare fino alla fine". Lo spagnolo ha anche parlato di come la Lazio si sta allenando in quarantena: "Adesso faccio solo palestra, piscina, cose che di solito non mi piacciono tanto. Stiamo lavorando insieme, così almeno la testa pensa di meno, lo facciamo anche meglio. Stiamo bene, dobbiamo continuare così, quando tornerà il calcio starò al 100%. Tutti i giorni facciamo doppia sessione, alcune volte anche tripla. Lo facciamo anche per una questione psicologica". (ANSA).