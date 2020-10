Lazio: Inzaghi, Borussia? Penso a Samp, sarà difficile

YYP-CLN

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Se le mie scelte saranno anche in funzione del Borussia Dortmund? È normale che delle valutazioni andranno fatte, ma in questo momento la mia testa è solo per la partita con la Sampdoria. Giocheremo contro un avversario che ha fatto molto bene a Firenze e sarà difficile da affrontare". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di domani sera a Marassi contro i blucerchiati che anticipa l'esordio in Champions League di martedì prossimo all'Olimpico contro il Borussia Dortmund. "La Sampdoria è una squadra organizzata - prosegue Inzaghi in conferenza stampa - con un bravissimo allenatore, molto preparato e che ha tantissimi anni di esperienza. Loro sono in salute, dovremo fare una grandissima partita a livello di squadra e le motivazioni faranno la differenza". A Genova la Lazio ritroverà anche due grandi ex come Candreva e Keita: "Sono molto legato a loro e non avrei voluto che andassero via - conclude -. Ma li rivedrò molto volentieri e dato che hanno grandi qualità per me saranno osservati speciali". (ANSA).