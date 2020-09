Lazio: domani visite mediche per Andreas Pereira

YYP-ROI

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La Lazio è pronta ad abbracciare Andreas Pereira. Il centrocampista offensivo con passaporto belga è atteso domani per le visite mediche in clinica Paideia: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United e potrà essere tesserato da comunitario. Per domani è atteso anche il rientro dalla Turchia di Vedat Muriqi: era in quarantena per il Covid-19. A seguito del tampone negativo, domani è atteso per accertamenti in Paideia dopodiché potrà aggregarsi finalmente alla squadra di Simone Inzaghi. Attesa anche per il via libera alle visite mediche per Wesley Hoedt, proveniente dal Southampton. (ANSA).