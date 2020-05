Klose sarà assistente di Flick nel Bayern Monaco

FAN

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato che Miroslav Klose sarà il nuovo assistente dell'allenatore Hans-Dieter Flick. L'ex bomber della Nazionale tedesca, ma anche del Kaiserslautern, del Werder Brema e della Lazio, ha firmato un contratto con il club più titolato di Germania che scadrà nel 2021. Di Klose, che finora al Bayern allenava la Under 17, ha parlato il direttore sportivo Salihamidzic: "Miro ha lavorato sodo, sono molto contento per lui". Klose ha chiuso la carriera di calciatore in Italia, indossando la maglia della Lazio. (ANSA).