Inter cerca conferme col Brescia, Milan esame Spal

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Torna a giocare la Serie A con il 29/o turno del girone di ritorno, e riprende l'inseguimento della Lazio alla Juventus. I biancocelesti restano in corsa per lo scudetto e ora sono attesi dalla trasferta di Torino contro i granata. Per la Lazio la sfida è un esame di maturità; i bookmaker di Sisal Matchpoint gli danno fiducia: la squadra di Inzaghi avanti a 1.75, il successo granata è a 4.80, il pareggio 3.75. Si schierano con gli ospiti anche gli scommettitori, il 92% ha scelto la Lazio vincente. La Juventus sfida il Genoa, la squadra contro cui i bianconeri hanno perso di più in Serie A negli ultimi quattro anni (2 volte): la squadra di Sarri è avanti a 1.42, vale 8 l'impresa dei rossoblù, a 4.50 il pareggio. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria juventina. Tutto facile per l'Inter, che ospita il Brescia ultimo in classifica. La squadra di Conte, a 8 punti dalla capolista, non può permettersi errori e deve dare continuità al successo sul Parma nell'ultimo turno. Strada nettamente in discesa a guardare le quote: i nerazzurri sono favoriti, a 1.16, l'impresa delle rondinelle a San Siro è da 16 volte la posta mentre il pareggio a 7.50. Lukaku e Lautaro Martinez sono i principali indiziati per il gol, rispettivamente a 1.50 e 1.80. Il Milan ha battuto Lecce e Roma, rilanciandosi così nella corsa per l'Europa. I rossoneri sono ospiti della Spal: il pronostico è a senso unico, la squadra di Pioli è a 1.62, si sale a 6.00 per il successo dei padroni di casa, il pari è dato a 3.75. Scontro salvezza tra Lecce, terzultima, e Sampdoria quartultima. Avanti i blucerchiati a 2.10, a 3.50 i giallorossi, stessa quota per il pareggio. Il 60% degli scommettitori si schiera con i doriani. Altro scontro diretto, ma stavolta per l'Europa League, è quello tra le due sorprese Verona e Parma. I gialloblù sono avanti a 2.00, al doppio il successo del Parma, il pareggio è a 3.30. Il 52% degli scommettitori crede nella vittoria dei padroni di casa. Anche Fiorentina e Sassuolo si sfidano in cerca di punti tranquillità. La vittoria per i viola dovrebbe arrivare, a 2.00 contro il 3.60 degli emiliani e del pareggio. (ANSA).