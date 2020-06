In Serie A nel week-end ci sarà spazio per le big

RED-FAN

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Alla vigilia della 28/a di Serie A, la Juventus (1,15) si prepara ad affrontare in casa il Lecce (18,00), in una partita che vede la Vecchia signora favorita anche dall'83% dei tifosi. I salentini, sui quali invece punta solo il 5%, vengono da tre sconfitte consecutive. Secondo la lavagna di Planetwin365 il match potrebbe finire 2-0 per i bianconeri, con il primo gol atteso durante i primi 15' (2,23) dal solito CR7 (3,25). Nel week-end scenderanno in campo le più immediate inseguitrici della Juve: la Lazio (1,55) affronterà la Fiorentina (6,00), l'Inter (1,58) andrà al Tardini per incontrare il Parma (6,35). La squadra di Inzaghi, uscita sconfitta contro l'Atalanta, gode comunque del supporto dei tifosi (61%). I quotisti anticipano un match ricco di gol (Over da 2,5 a 1,58) con Immobile a sbloccare il risultato (3,65). A soli 4 punti di distanza dai biancocelesti c'è la squadra di Conte. I nerazzurri, che hanno raccolto appena 4 punti nelle ultime 4 partite, sono chiamati alla vittoria. Nonostante il periodo di difficoltà, 6 tifosi su 10 credono nel successo in trasferta dell'Inter, che manca da tre partite. La lavagna di Planetwin365 prevede il vantaggio degli uomini di Conte già nel primo tempo (2,11) con la prima rete di Lukaku (3,65). (ANSA).