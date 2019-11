Il pallone d'oro per Esordienti, Giovanissimi e Allievi

Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Tre categorie e un sogno, quello di esibirsi al Menti sotto gli occhi di una "giuria" di tutto rispetto: lo staff tecnico e i responsabili del settore giovanile del Vicenza ai quali si aggiungeranno il direttore generale Paolo Bedin, il diesse Giuseppe Magalini e il Pallone d'Oro Paolo Rossi. Parte ufficialmente oggi la nuova iniziativa che vede uniti Il Giornale di Vicenza, l'amministrazione comunale e il Lanerossi Vicenza. Si chiamerà Il Pallone d'Oro Young, appositamente creato per i più giovani, e sarà un'ulteriore vetrina per la linea verde della nostra provincia.

L'INIZIATIVA. Sul GdV, a partire da martedì (e dal 20 novembre il mercoledì), sarà pubblicato nelle pagine dell'inserto settimanale Young Sport un tagliando con cui si potrà votare il giocatore preferito. Si potrà esprimere un solo voto. Successivamente il tagliando sarà pubblicato anche in altri giorni della settimana nelle pagine sportive. Tra fine maggio e metà giugno, una volta definite le classifiche, si svolgerà la giornata conclusiva in cui saranno premiati i primi 30 classificati di ogni categoria. I giovani atleti saranno convocati per disputare tre partite allo stadio Menti, una per ogni categoria, e avranno l'occasione di essere osservati dallo staff tecnico e dai responsabili del settore giovanile del Vicenza, più Paolo Bedin, Giuseppe Magalini e Paolo Rossi. Alla termine delle partite, verrà effettuata la premiazione riservata ai ragazzi ai primi posti delle singole classifiche in base al punteggio ottenuto con i tagliandi del Giornale di Vicenza. Sarà una grande festa per celebrare i più votati ma anche vedere all'opera i nuovi talenti del nostro calcio, con la speranza di ritrovarli più avanti in una grande squadra, magari proprio il Vicenza. Questa iniziativa alimenta la volontà, emersa sulle pagine dell'inserto Young Sport, di dare risalto al mondo del pallone giovanile. Con i suoi protagonisti, le storie, le curiosità, i risultati e molto altro. Alla fine del concorso saranno stilate le classifiche dei ragazzi più votati per categoria che divisi in sei squadre si andranno a sfidare mostrando tutte le loro doti da calciatori in erba. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza e il Lanerossi Vicenza Virtus.