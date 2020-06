Gomez, Atalanta può puntare a qualcosa d'importante

CLN

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Da qualche anno nei primi minuti dobbiamo prendere il ritmo. Col Sassuolo abbiamo sofferto e la qualità della Lazio non perdona. Ma noi abbiamo sempre fatto rimonte quindi ero tranquillo. La Lazio non giocava da tanto tempo era la loro prima partita e non era facile, ma per noi è stata molto dura". Così il 'Papu' Gomez, intervistato da Sky Sport al termine di Atalanta-Lazio. "Non ce la facevo più , avevo i crampi, ma dovevo aiutare i compagni - dice ancora l'argentino -. Possiamo fare più del secondo posto? Noi non possiamo mollare, continuando così e non si sa mai, magari nelle ultime gare possiamo puntare a qualcosa di più importante". (ANSA).