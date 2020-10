Golf: Otaegui show, vince Scottish Championship in rimonta

Y16-GER

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Adrian Otaegui vince in rimonta lo Scottish Championship e festeggia il terzo titolo in carriera sull'European Tour. A Saint Andrews, ex borgo reale sulla costa orientale del Fife, il player spagnolo con un parziale finale show di 63 (-9) - caratterizzato da dieci birdie e un bogey - su un totale di 265 (-23) colpi, ha superato nettamente la concorrenza di Matt Wallace, secondo con 269 (-19). La leadership solitaria nel primo giro, poi quella condivisa con Wallace al termine del secondo. Quindi lo stop e la terza posizione a conclusione del "moving day". E infine la volata decisiva che gli ha permesso di tornare al successo 29 mesi dopo l'ultima volta, recuperando un gap di 4 colpi. Dal 20 maggio 2018, anno dell'impresa al Belgian Knockout, al 18 ottobre 2020: Otaegui, 27enne di San Sebastián, torna ad esultare sul massimo circuito continentale del green maschile. Spagna batte Inghilterra in Scozia. Sul percorso del Fairmont St. Andrews (par 72) Otaegui ha fermato l'avanzata britannica. Non solo Wallace, che ha sprecato tutto il vantaggio accumulato nel terzo giro. Aaron Rai, che due settimane fa ha trionfato allo Scottish Open, ha chiuso il torneo in terza posizione (271, -17). Mentre Chris Paisley e Garrick Porteous, altri due golfisti inglesi, hanno condiviso la quarta piazza (272, -16). Tra gli azzurri bel finale di Renato Paratore, da 51/o a 37/o (281, -7) grazie a una manche conclusiva bogey free sottolineata da un 67 (-5) e impreziosita da cinque birdie. Solo 56/o (285, -3) Lorenzo Scalise, secondo italiano in gara. Archiviato lo Scottish Championship parte il countdown verso la 77esima edizione dell'Open d'Italia in programma da giovedì 22 a domenica 25 ottobre in Lombardia. Teatro di gara sarà lo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia). (ANSA).