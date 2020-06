Golf: Hye Jin Choi in doppia cifra, decimo titolo su KLPGA

Y16-PGR

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Una vittoria che le consente di andare in doppia cifra, conquistando il decimo titolo sul KLPGA Tour, anche "grazie" al maltempo. Hye Jin Choi cala il bis e conquista, per il secondo anno consecutivo, il "14th S-OIL Championship", quarto evento post pandemia - in scena a porte chiuse - di uno dei cinque circuiti femminili più importanti al mondo. A Jeju Island, in Corea del Sud, la 20enne di Seul con 64 (-8) colpi ha festeggiato il titolo arrivato con il minimo sforzo. Dopo l'interruzione del secondo giro dovuto ad un forte temporale, il gioco non è più ripreso e sempre a causa del maltempo. Professionista da quasi 4 anni, Hye Jin Choi ha collezionato cinque dei suoi dieci exploit sul tour nel 2019, quando ha occupato a larghi tratti anche la leadership dell'ordine di merito. E ora può celebrare il back-to-back in un evento, che ha visto in campo tutte giocatrici sudcoreane, dove hanno chiuso al secondo posto (65, -7) un quartetto di golfiste composto da U Ree Jun, So Mi Lee, Yeon Ju Jung e Je Yeong Lee. Con Hye Jin Choi che ha incassato anche un assegno di 104.000 euro. (ANSA).