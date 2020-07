Golf: Euro/Challenge, Lawson e Matus leader in Austria

Y16-SL

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'European e il Challenge Tour di golf raddoppiano. Dopo l'Austrian è cominciato oggi l'Euram Bank Open, secondo torneo - organizzato in combinata - dei massimi circuiti continentali del green maschile dopo il lungo lockdown (il montepremi è di 500.000 euro). A Ramsau am Dachstein (nel distretto di Liezen, in Stiria) coppia al vertice al termine del primo round. L'australiano Deyen Lawson e il cecoslovacco Stanislav Matus conducono a sorpresa con un parziale di 63 (-7). Sul percorso del GC Adamstal (par 70) i leader hanno un colpo di vantaggio su un terzetto d'inseguitori composto dall'inglese Jordan Wrisdale, dallo svedese Philip Eriksson e dal finlandese Oliver Lindell, tutti 3/i con 64 (-6). Mentre è in 6/a posizione (65, -5), tra gli altri, l'olandese Joost Luiten, tra i favoriti al titolo. Otto gli azzurri in gara: Federico Maccario, Enrico Di Nitto e Lorenzo Scalise condividono la 39/a piazza (68, -2). Mentre Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Aron Zemmer la 81/a posizione (70, par). In ritardo Francesco Laporta, 99/o con 71 (+1), e Matteo Manassero, 113/o con 72 (+2). Rimpianti per Manassero, protagonista di 15 buche (su un totale di 18 per quel che riguarda la prima manche) impeccabili in cui il golfista veneto ha realizzato anche un eagle alla 3. Da dimenticare le ultime dove il 27enne di Negrar ha fatto registrare due doppi bogey e un bogey che lo hanno relegato in bassa classifica. (ANSA).